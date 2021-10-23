Призер чемпионата мира по легкой атлетике застрелен вместе с другом

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года по легкой атлетике эквадорский спринтер Алекс Киньонес был убит в родном городе Гуаякиль, передает РИА Новости. Ему было 32 года.

Убийство произошло вечером в пятницу. Киньонес и его друг были застрелены неизвестными. Обстоятельства преступления выясняются.

"Мое сердце полностью разбито, не могу найти слов, чтобы описать пустоту, которую чувствую сейчас. Не могу поверить в то, что мы продолжаем жить в мире, где так много зла и незащищенности. Покойся с миром, дорогой Алекс, я буду скучать по тебе всю жизнь", - написал в твиттере глава спортивной федерации эквадорской провинции Гуаяс Роберто Ибаньес.

Соболезнования в связи с гибелью спортсмена выразила также "Барселона". Киньонес был атлетом спортивного общества каталонского клуба.

Напомним, Киньонес завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Дохе в беге на 200 метров. Также он был финалистом забега на этой дистанции на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, где занял седьмое место. Являлся чемпионом Панамериканских игр-2019. В июле спортсмен был отстранен от выступлений на один год за нарушение антидопинговых правил.

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