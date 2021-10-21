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Появилось первое фото российского боксера из больницы после нападения медведя

Появилось первое фото российского боксера из больницы после нападения медведя
©life.ru
Новости спорта Около спорта Происшествия

В сети появилась первая фотография российского боксера Ильи Медведева из больницы, где он находится после нападения дикого медведя. Снимок опубликовал Telegram-канал IZ.RU.

На фото Медведев лежит на больничной койке, его лицо забинтовано, на нем видны следы зеленки. Спортсмен, находящийся в состоянии медикаментозной комы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

20 октября тренер Медведева Дмитрий Косенко рассказал, что боксера ввели в искусственную кому. Спортсмен получил тяжелые травмы, но его жизни ничто не угрожает. Медведеву предстоит длительная реабилитация.

Напомним, медведь напал на боксера и двоих его спутников, когда они возвращались с рыбалки в Тюменской области. В результате один из мужчин погиб, а Медведев убил зверя ножом, но сам получил ранение и оказался в больнице.

Илья Медведев - мастер спорта по боксу. В июле 2019-го он завоевал золото на чемпионате Вооруженных сил России, став лучшим в весовой категории до 64 килограммов.

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Метки:
Бокс

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