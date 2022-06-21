Попал на миллионы евро? Водитель разбил суперкар Криштиану Роналду

Автомобиль Bugatti Veyron, принадлежащий футбольной звезде Криштиану Роналду, попал в дорожно-транспортное происшествие на острове Мальорка в Испании, сообщает The Sun.

Сам форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед", который там же находился на отдыхе, в машине отсутствовал - ей управлял его сотрудник, который не справился с управлением. Авто съехало со второстепенной дороги и врезалось в стену рядом с жилым домом.

Отмечается, что водитель не пострадал, вот Bugatti Veyron получил значительные повреждения. Делом сейчас занимается испанская полиция.

Стоимость автомобиля, способного развивать скорость более 400 километров в час, составляет около двух миллионов евро.

Фото: The Sun©