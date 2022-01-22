"Когда приехала полиция, я понял, что выживу". Экс-чемпиона UFC из России жестоко избили в Мексике

Бывшего чемпиона UFC, 54-летнего российского актера Олега Тактарова избили в Мексике, сообщается в телеграмм-канале журналиста Александра Лютикова.

Его ударили по затылку, а потом несколько человек били его ногами и душили. При этом ноги Тактарову стянули леской, а руки заковали в наручники. Причиной конфликта стало то, что мужчина заступился за девушку.

Сам Тактаров записал видеообращение, в котором рассказал подробности произошедшего.

Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били.

Один прыгал на наручниках, наручники у меня были застегнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал, не двигаясь, но меня продолжали бить. Это какая-то супермафиозная структура.

Когда приехала полиция, я вздохнул с облегчением. Понял, что я выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру, мне не хватало воздуха", - рассказал Тактаров.