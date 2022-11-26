Казахстанец с титулом WBA спас человека из пожара

Казахстанский боксер Евгений Павлов (8-0, 6 КО), владеющий поясом WBA International в легчайшем весе, отметился подвигом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Боксер спас человека из пожара в Петропавловске.

"24 ноября в 00:43 на телефон 101 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО поступило телефонное сообщение о том, что горит жилой дом. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит дом открытым пламенем. До прибытия пожарного подразделения владельца дома, мужчину 1951 года рождения, спас из огня сосед, профессиональный боксер Евгений Павлов, проживающий в доме напротив", - сообщили в ДЧС.

Как говорят спасатели, их поразили профессиональные "пожарные" навыки Евгения – парень действовал быстро, уверенно, толково и "как надо".

Павлов является участником чемпионата мира 2016 года. В 2020 году перешел в профессиональный бокс. С того времени провел восемь боев, в восьми одержал победу (из них шесть нокаутом), является обладателем пояса WBA International и находится на седьмой строчке в рейтинге WBA.

В последнем бою Павлов в октябре одержал победу над мексиканцем Хесусом Гомесом Кинтаной (11-7, 8 КО).

Их поединок прошел в Тихуане (Мексика) и завершился в пятом раунде техническим нокаутом в пользу казахстанца.