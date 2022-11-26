Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Около спорта Происшествия
Комментарии

Казахстанец с титулом WBA спас человека из пожара

Казахстанец с титулом WBA спас человека из пожара
©instagram.com/suleimen_promotions_official/

Казахстанский боксер Евгений Павлов (8-0, 6 КО), владеющий поясом WBA International в легчайшем весе, отметился подвигом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Боксер спас человека из пожара в Петропавловске.

"24 ноября в 00:43 на телефон 101 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО поступило телефонное сообщение о том, что горит жилой дом. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит дом открытым пламенем. До прибытия пожарного подразделения владельца дома, мужчину 1951 года рождения, спас из огня сосед, профессиональный боксер Евгений Павлов, проживающий в доме напротив", - сообщили в ДЧС.

Как говорят спасатели, их поразили профессиональные "пожарные" навыки Евгения – парень действовал быстро, уверенно, толково и "как надо".

Павлов является участником чемпионата мира 2016 года. В 2020 году перешел в профессиональный бокс. С того времени провел восемь боев, в восьми одержал победу (из них шесть нокаутом), является обладателем пояса WBA International и находится на седьмой строчке в рейтинге WBA.

В последнем бою Павлов в октябре одержал победу над мексиканцем Хесусом Гомесом Кинтаной (11-7, 8 КО).

Их поединок прошел в Тихуане (Мексика) и завершился в пятом раунде техническим нокаутом в пользу казахстанца.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Павлов Евгений Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus