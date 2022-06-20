Футболист подвергся нападению. Преступники украли часы Rolex и ранили его брата

Полузащитник "РБ Лейпцига" и сборной Испании по фтуболу Даниэль Ольмо стал жертвой разбойного нападения, сообщает "Чемпионат" со ссылкой Las Provincias.

Инцидент произошел в Валенсии, где футболист проводил отпуск. Ольмо вместе со своим братом выходил из местной парикмахерской, где их поджидали двое преступников. Злоумышленники ранили брата Ольмо, а также украли у футболиста люксовые часы Rolex стоимостью 30 тысяч евро.

Напомним, Ольмо является воспитанником "Барселоны". Полузащитник находился в структуре каталонского клуба с 2007 по 2014 год, выступая за молодежные команды разных возрастов. В "РБ Лейпциг" Ольмо перешел из загребского "Динамо" в январе 2020 года. Позже СМИ сообщали о желании "Барселоны" вернуть футболиста. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 40 миллионов евро.