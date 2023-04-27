Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Около спорта Происшествия
Комментарии

Экс-звезда UFC добровольно явился в полицию. Ему грозит тюрьма за уличную драку

Экс-звезда UFC добровольно явился в полицию. Ему грозит тюрьма за уличную драку
©twitter.com/NateDiaz209

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз добровольно явился в полицейский участок Нового Орлеана (США), передает "Чемпионат".

Напомним, ранее был выдан орден на его арест. Причиной стало видео, распространенное в интернете, на котором спортсмен проводит неизвестному мужчине удушающий прием в ходе уличной драки. Диазу грозит до восьми лет тюрьмы.

"Нейт добровольно явился в полицейское управление Нового Орлеана сегодня утром. Мы по-прежнему с нетерпением ждем возможности представить все доказательства и видео, которые продемонстрируют, что Нейт действовал в рамках самообороны", - заявил его представитель Розенфилд.

38-летний Диас выступал под эгидой UFC в легкой и полусредней весовых категориях. В 2012 году он претендовал на титул чемпиона организации в легком весе.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
UFC

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus