Экс-звезда UFC добровольно явился в полицию. Ему грозит тюрьма за уличную драку

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз добровольно явился в полицейский участок Нового Орлеана (США), передает "Чемпионат".

Напомним, ранее был выдан орден на его арест. Причиной стало видео, распространенное в интернете, на котором спортсмен проводит неизвестному мужчине удушающий прием в ходе уличной драки. Диазу грозит до восьми лет тюрьмы.

"Нейт добровольно явился в полицейское управление Нового Орлеана сегодня утром. Мы по-прежнему с нетерпением ждем возможности представить все доказательства и видео, которые продемонстрируют, что Нейт действовал в рамках самообороны", - заявил его представитель Розенфилд.

38-летний Диас выступал под эгидой UFC в легкой и полусредней весовых категориях. В 2012 году он претендовал на титул чемпиона организации в легком весе.