Экс-игрока "Челси" извлекли из-под завалов в Турции

Экс-футболист "Челси" и "Ньюкасла" Кристиан Атсу найден под завалами после землетрясений в Турции, передает Millyet.

Подробности рассказал менеджер "Хатайспора", за который сейчас выступает футболист, Мустафа Озат.

Атсу выжил, он госпитализирован.

"Кристиан Атсу был найден с травмами. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще находится под завалами. Хатай очень пострадал. Мы приближаемся к концу самых опасных часов", - сказал Озат.

Напомним, накануне в Турции произошла серия землетрясений, которая также затронула несколько провинций Сирии. Магнитуда превысила 7 баллов. В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По последним данным, погиб 2921 человек, более 15 тысяч человек получили ранения. В Сирии количество жертв составило 1444 человека.

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