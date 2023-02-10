Экс-футболиста сборной Австрии застрелили на улице

Экс-игрок сборной Австрии по футболу Волкан Кахраман был убит в Вене, сообщает "Матч ТВ".

Убийство произошло 8 февраля. Бывший футболист клубов Австрии, а также Турции и Нидерландов был застрелен у одного из баров австрийской столицы.

Отмечается, что с Кахраманом расправился его бывший деловой партнер, который после совершения преступления покончил с собой.

Кахраман в бытность игроком выступал на позиции полузащитника. За сборную Австрии он провел три матча.

По завершении карьеры он работал детским тренером, а потом стал спортивным директором.

Ruhe in Frieden, Volkan. pic.twitter.com/WgjxAScrMo — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) February 8, 2023

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