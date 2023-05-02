Бывший боец UFC скончался после наезда автобуса

Бывший боец UFC Фелипе Коларес скончался в возрасте 29 лет в результате наезда автобуса в Рио-де-Жанейро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации бразильского издания Combate, Коларес утром 1 мая возвращался домой после тренировки, когда его сбил автобус в районе Гуаратиба.

Несмотря на быстрый приезд сотрудников службы экстренного реагирования и доставку в больницу, Коларес скончался по дороге.

За свою карьеру в ММА он одержал 11 побед и потерпел четыре поражения, в последнее время выступал во французской лиге Ares.

В UFC бразилец провел шесть боев. Последний из них состоялся в мае 2022 года.

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