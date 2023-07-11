Арестован глава дирекции развития спорта Астаны

Глава Дирекции развития спорта Астаны подозревается в хищении. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что расследование в отношении должностных лиц КГУ "Дирекция развития спорта по олимпийским видам" акимата Астаны по подозрению в хищении бюджетных средств ведет столичный департамент АФМ.

По данным следствия, в период 2020-2023 годов хищение совершалось путем завышения командировочных расходов, выделенных на учебно-тренировочные сборы и соревнования, как зарубежные, так и внутри республики.

"Денежные средства, полученные в виде разницы от фактически затраченных денег на командировочные расходы, передавались руководству КГУ. Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составила 70 миллионов тенге. Вместе с тем установлен факт получения взятки руководителем КГУ в размере 4 миллионов тенге от тренера за положительное решение вопроса финансирования учебно-тренировочных сборов", - рассказали в АФМ.

В отношении главы дирекции санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

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