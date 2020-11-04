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Скончался тренер-консультант сборной РК по тяжелой атлетике Энвер Туркелери

Он много лет работал с командой.

Скончался тренер-консультант сборной РК по тяжелой атлетике Энвер Туркелери
Энвер Туркелери. Фото: Vesti.kz©
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В ночь с 3 на 4 ноября скончался известный в тяжелой атлетике тренер, консультант национальной сборной Казахстана Энвер Туркелери, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он умер в Турции от сердечного приступа в возрасте 78 лет. 

С 1989 по 2005 год Туркелери возглавлял сборную Турции. Затем он стал тренером-консультантом в команде Казахстана, проработав в этой должности до 2019 года.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Энвера Туркелери. 

 

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Метки:
Тяжелая атлетика

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