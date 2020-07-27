Драка с участием боксера и чемпионки мира по кикбоксингу закончилась смертью

В российском Барнауле мужчина погиб в результате уличной драки с боксером Михаилом Старцевым
и чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной
, сообщает телеграм-канал Mash
.
Инцидент случился в ночь с 27 на 28 июля, а погибшим оказался 40-летний житель города Павел Рохлов
. По данным некоторых свидетелей, он заступился за инвалида с тростью, к которому приставали Старцев и Ворогушина. В ходе конфликта Рохлов ударил кикбоксершу, но получил мощный ответ в лицо от боксера и ударился головой об асфальт, в результате чего и скончался.
Бывшая жена Старцева утверждает
, что никакого инвалида не было, а Рохлов сам напал на Ворогушину.
Следственный комитет России уже сообщил о задержании Старцева, которому грозит до 15 лет тюрьмы. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. В качестве свидетеля к делу привлекут
Ворогушину, которую не стали задерживать.
38-летний Старцев выступал
на российских соревнованиях по боксу, а Ворогушина становилась чемпионкой мира в 2003 и 2006 годах, она мастер спорта международного класса.
Жена Рохлова сообщила
, что свидетелями драки были несколько человек, но они не пришли на помощь ее мужу. У погибшего остались трое детей. Похороны состоятся 29 июля.
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