17-летняя участница Олимпиады погибла на тренировке

Участница Олимпийских игр в Токио в парусном спорте Эйя Гезгез из Туниса погибла в возрасте 17 лет в результате несчастного случая на тренировке, сообщают "Р-Спорт" со ссылкой на Tunisie Numirique.

Трагедия произошла, когда яхта перевернулась из-за ветра. В тренировке также принимала участие сестра-близнец Эйи Сарра, которая смогла спастись.

"Я потрясен новостью о смерти Эйи Гезгез. Она была вдохновляющим талантом и примером для подражания для своего поколения спортсменов. Ее участие в Олимпийских играх в Токио вместе с ее сестрой-близнецом Саррой будет продолжать мотивировать девушек во всем мире. Наши мысли с ее семьей, друзьями и олимпийским сообществом в Тунисе", - приводит слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха официальный Twitter МОК.

Olympic sailor Eya Guezguez of Tunisia has died aged 17 following a training accident.



IOC President Thomas Bach said, "She was an inspiring talent and role model for her athletes' generation."