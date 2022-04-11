 grcGbXdytGYKUmHgrd6Ug8P8sV9TfpzUzsh0Q8BZ
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

17-летняя участница Олимпиады погибла на тренировке

17-летняя участница Олимпиады погибла на тренировке
©РИА Новости
Новости спорта Около спорта Происшествия

Участница Олимпийских игр в Токио в парусном спорте Эйя Гезгез из Туниса погибла в возрасте 17 лет в результате несчастного случая на тренировке, сообщают "Р-Спорт" со ссылкой на Tunisie Numirique.

Трагедия произошла, когда яхта перевернулась из-за ветра. В тренировке также принимала участие сестра-близнец Эйи Сарра, которая смогла спастись.

"Я потрясен новостью о смерти Эйи Гезгез. Она была вдохновляющим талантом и примером для подражания для своего поколения спортсменов. Ее участие в Олимпийских играх в Токио вместе с ее сестрой-близнецом Саррой будет продолжать мотивировать девушек во всем мире. Наши мысли с ее семьей, друзьями и олимпийским сообществом в Тунисе", - приводит слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха официальный Twitter МОК.

Добавим, что Эйя и Сарра Гезгез представляли Тунис на летних Олимпийских играх 2021 года в соревнованиях по парусному спорту в классе "49er FX", где заняли 21-е место.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Утраты Олимпиада-2020 Япония

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 23:53
Происшествия
УЕФА наказал тренеров за потасовку после матча в еврокубке УЕФА наказал тренеров за потасовку после матча в еврокубке
Вчера , 23:25
Происшествия
17-летняя участница Олимпиады погибла на тренировке 17-летняя участница Олимпиады погибла на тренировке
22 марта, 12:23
Происшествия
В Темиртау турнир по футзалу в честь Наурыза завершился массовой дракой В Темиртау турнир по футзалу в честь Наурыза завершился массовой дракой
22 января, 23:53
Происшествия
"Когда приехала полиция, я понял, что выживу". Экс-чемпиона UFC из России жестоко избили в Мексике "Когда приехала полиция, я понял, что выживу". Экс-чемпиона UFC из России жестоко избили в Мексике
10 января, 14:56
Происшествия
Новака Джоковича арестовали в Австралии Новака Джоковича арестовали в Австралии
31 декабря, 09:08
Происшествия
Грабители напали на футболиста "Манчестер Сити" и разбили ему лицо Грабители напали на футболиста "Манчестер Сити" и разбили ему лицо
22 декабря, 23:56
Происшествия
Жуткое видео. 20-летний вратарь умер после столкновения с соперником Жуткое видео. 20-летний вратарь умер после столкновения с соперником
21 декабря, 20:26
Происшествия
Олимпийский чемпион попал в больницу после драки Олимпийский чемпион попал в больницу после драки
24 ноября, 23:51
Происшествия
Бензема признали виновным в деле о шантаже Вальбуэна. Суд вынес приговор Бензема признали виновным в деле о шантаже Вальбуэна. Суд вынес приговор
12 ноября, 10:05
Происшествия
Подробности задержания брата Хабиба в Москве. Ему грозит пять лет лишения свободы Подробности задержания брата Хабиба в Москве. Ему грозит пять лет лишения свободы
11 ноября, 20:58
Происшествия
Брата Хабиба задержали в Москве. Боец отреагировал Брата Хабиба задержали в Москве. Боец отреагировал
1 ноября, 21:36
Происшествия
Скончался бывший министр спорта и глава НОК РК Темирхан Досмухамбетов Скончался бывший министр спорта и глава НОК РК Темирхан Досмухамбетов
28 октября, 14:25
Происшествия
Гондольер впервые в истории попался на допинге Гондольер впервые в истории попался на допинге
23 октября, 17:05
Происшествия
Призер чемпионата мира по легкой атлетике застрелен вместе с другом Призер чемпионата мира по легкой атлетике застрелен вместе с другом
23 октября, 09:59
Происшествия
"Оклеветал Альберта даже после смерти!". Брат погибшего казахстанского штангиста выступил с громким заявлением "Оклеветал Альберта даже после смерти!". Брат погибшего казахстанского штангиста выступил с громким заявлением
21 октября, 17:35
Происшествия
Появилось первое фото российского боксера из больницы после нападения медведя Появилось первое фото российского боксера из больницы после нападения медведя
11 октября 2021, 11:44
Происшествия
Появились подробности смерти 23-летнего призера ЧМ по конькобежному спорту Появились подробности смерти 23-летнего призера ЧМ по конькобежному спорту
8 октября 2021, 09:31
Происшествия
Фаворит "Мистер Олимпия" скончался за несколько дней до турнира Фаворит "Мистер Олимпия" скончался за несколько дней до турнира
5 октября 2021, 23:53
Происшествия
Греческий футболист обнаружен мертвым в машине при странных обстоятельствах  Греческий футболист обнаружен мертвым в машине при странных обстоятельствах 
24 сентября 2021, 13:00
Происшествия
"Всех будем обвинять?". В КФБ отреагировали на громкие высказывания Аиды Сатыбалдиновой "Всех будем обвинять?". В КФБ отреагировали на громкие высказывания Аиды Сатыбалдиновой
20 сентября 2021, 17:26
Происшествия
Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы. Она украла у него 288 тысяч евро Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы. Она украла у него 288 тысяч евро
17 сентября 2021, 10:44
Происшествия
Стала известна ужасная причина смерти чемпиона Азии по тяжелой атлетике из Казахстана Стала известна ужасная причина смерти чемпиона Азии по тяжелой атлетике из Казахстана
10 сентября 2021, 07:54
Происшествия
Жером Боатенг признан виновным в домашнем насилии Жером Боатенг признан виновным в домашнем насилии
6 сентября 2021, 23:35
Происшествия
Стоит переживать? В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро выявили второй случай коронавируса Стоит переживать? В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро выявили второй случай коронавируса
6 сентября 2021, 22:55
Происшествия
Скончался экс-футболист сборной Франции. Он пролежал в коме 39 лет Скончался экс-футболист сборной Франции. Он пролежал в коме 39 лет
6 сентября 2021, 21:27
Происшествия
В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро обнаружили коронавирус В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро обнаружили коронавирус
5 сентября 2021, 13:29
Происшествия
Массовая драка фанатов "Зенита" и "Спартака" попала на видео Массовая драка фанатов "Зенита" и "Спартака" попала на видео
27 августа 2021, 13:23
Происшествия
Ушел из жизни легенда "Кайрата" Фанас Салимов Ушел из жизни легенда "Кайрата" Фанас Салимов
24 августа 2021, 20:54
Происшествия
Австралия эвакуировала футболисток из Афганистана Австралия эвакуировала футболисток из Афганистана
16 августа 2021, 23:49
Происшествия
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным скончавшегося Амангельды Сейтхана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным скончавшегося Амангельды Сейтхана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus