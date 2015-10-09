Вынесен вердикт по возвращению сборной России в мировой хоккей

Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к международным соревнованиям. Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, передают Vesti.kz.

Отмечается, что CAS отменил все пять резолюций Совета IIHF и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях IIHF, на которые распространялись указанные резолюции.

Таким образом, CAS признал требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам обоснованными и отменил решения IIHF, препятствовавшие участию российских команд в международных соревнованиях.

Согласно постановлению суда, Международная федерация хоккея обязана обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах IIHF в сезоне-2026/27. Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит.

По словам Дегтярева, впереди сложная работа совместно с Международной федерацией хоккея по реализации решения CAS и возвращению российских команд к участию в соревнованиях под эгидой ИИХФ.

Напомним, что российские сборные по хоккею были отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

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