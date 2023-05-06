"Вы думаете Диц откажется от канадского гражданства?". Эксперт - о натурализации в сборной Казахстана по хоккею

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию относительно отказа сразу нескольких натурализованных игроков сборной Казахстана по хоккею от гражданства РК, передает Vesti.kz.

"Когда появилось информация о том, что у Шевченко и других двойное гражданство и что так нельзя, я про себя подумал, а чего канадцам можно было что-ли? Но смотрю и у этих сейчас забрали.

Это всегда конфликт интересов, когда решения принимаются людьми, которые не в теме. Получаются такие вещи. Но спрашивается, зачем вы вообще их натурализовывали? Вы что пять лет назад не знали, что у вас двойное гражданство запрещено?

В России разрешено второе гражданство, но в Казахстане запрещено, как вы даете его? Вы думаете Диц откажется от канадского гражданства?", - заявил Вайсфельд в эфире программы на Youtube-канале "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в апреле хоккеисты Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алексей Маклюков отказались от казахстанского гражданства в пользу российского и не будут выступать за сборную Казахстана. Вскоре появилась информация о том, что Джесси Блэккер, Виктор Сведберг и Даррен Диц также не сыграют за сборную в ближайшее время.

Сейчас сборная Казахстана ведет подготовку к чемпионату мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе наша сборная сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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