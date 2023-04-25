Восходящие звезды хоккея не сыграют с Казахстаном на ЧМ-2023

На чемпионате мира по хоккею не сыграют первый номер драфта-2022 НХЛ словацкий нападающий Юрай Слафковски и главный фаворит драфта-2023 канадский форвард Коннор Бедард, сообщает Delfi.lv.

Отмечается, что 19-летний Слафковски в середине января получил травму нижней части тела и с тех пор не играл. Операция игроку не потребовалась, но нападающий "Монреаля" пропустил три последних месяца регулярного чемпионата НХЛ, а также не сможет сыграть на предстоящем чемпионате мира.

В прошлом году Слафковски на драфте НХЛ был выбран "Монреалем" под первым номером. В сезоне-22/23 нападающий в 39 матчах набрал 10 (4+6) очков. По итогам чемпионата "Канадиенс" не попал в плей-офф.

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная Словакии выиграла бронзовые медали. На том турнире Слафковски, которому тогда было 17 лет, стал лучшим снайпером (семь голов) и был признан самым ценным игроком.

Также стало известно, что 17-летний нападающий Коннор Бедард, который был кандидатом в сборную Канады на ЧМ-2023, завершил выступления в плей-офф WHL и больше в этом сезоне не выйдет на лед.

В текущем сезоне юный форвард набрал 154 (71+73) очка в 57 матчах регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги за "Реджайну", а в семи играх плей-офф добавил еще 20 (10+10) очков.

В составе молодежной сборной Канады Бедард выиграл МЧМ-2023, став лучшим бомбардиром турнира - 23 (9+14) очка в семи играх. Также он выиграл августовский турнир 2022 года. А в 2021-м он стал победителем юниорского чемпионата мира в составе сборной Канады (U-18).

Напомним, что Словакия и Канада будут соперниками сборной Казахстана на ЧМ-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). В группе "В" в Риге казахстанцам также будут противостоять команды Чехии, Латвии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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