Видеообзор разгромной победы Казахстана перед ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею провела второй товарищеский матч против команды Южной Кореи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Астане, и завершилась со счетом 8:2 в пользу хозяев льда. В этой игре голы забили Алихан Омирбеков дважды, а также Максим Мухометов, Адиль Бекетаев, Данил Бутенко, Михаил Рахманов и Никита Михайлис.

Кроме того, Роман Старченко реализовал буллит. Стоит отметить, что после безголевого первого периода, казахстанцы выиграли вторую треть матча со счетом 3:1. В заключительном периоде встречи было заброшено еще пять шайб.

Напомним, 22 апреля Казахстан с разгромным счетом обыграл Южною Корею - 5:0.

Добавим, что чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

Матчи в группе B, где представлена команда Казахстана пройдут в столице Латвии.

Казахстан – Южная Корея 8:2 (0:0, 3:1, 5:1)

1:0 – 23:17 – Омирбеков (Муратов)

2:0 – 26:05 – Мухаметов (Муратов, Нургалиев)

2:1 – 31:52 – Кан (Джонг)

3:1 – 36:26 – Бекетаев (Орехов, Рымарев)

4:1 – 42:37 – Бутенко (Муратов, Рымарев)

5:1 – 48:40 – Рахманов (Асетов, Мангисбаев)

5:2 – 56:14 – Ким К. (Ким С., О) ГБ

6:2 – 57:03 – Старченко ШБ

7:2 – 57:45 – Михайлис (Савицкий)

8:2 – 59:17 – Омирбеков (Бутенко, Мухаметов) ГБ

Вратари: Бояркин – Далтон

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"