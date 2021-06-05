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Стала известна судьба главного тренера сборной России после вылета с ЧМ по хоккею

Команда уступила в 1/4 финала.

Стала известна судьба главного тренера сборной России после вылета с ЧМ по хоккею
Валерий Брагин. Фото: РИА Новости©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прояснил судьбу главного тренера сборной Валерия Брагина после поражения от Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2021. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"У Валерия Николаевича (Брагина) действующий контракт, мы сейчас обсуждаем план на Олимпиаду. Также будем встречаться с руководством, докладывать по итогам чемпионата мира. Мы два месяца сидели в "пузыре", до этого весь год работали", - сказал Ротенберг.

Функционер посчитал, что поражение от канадцев даст много пищи для размышлений, а также поможет сделать правильные выводы, чтобы не повторять ошибок в будущем. "Мы разделяем эту боль и разочарование наших болельщиков. Мы хотим все это перенести на Олимпиаду, чтобы ее выиграть", - подытожил Ротенберг.

4 июня президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что Брагин должен остаться у руля национальной команды. Он отметил, что "тренеров нельзя менять как перчатки".

3 июня сборная России проиграли канадцам в четвертьфинале чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме решающую шайбу забросили игроки североамериканской команды.

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Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная России по хоккею

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