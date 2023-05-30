Скандал на ЧМ-2023 по хоккею: в Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии

В Финляндии возбуждено уголовное дело в отношении сборной Латвии после чемпионата мира по хоккею, передает "Чемпионат". Причиной стало изображение логотипа спонсора на игровой форме.

Так, у сборной Латвии на ЧМ-2023 присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet. Закон Финляндии о лотереях определяет, что только компания Veikkaus может рекламировать азартные игры на территории материковой Финляндии. Иностранные азартные игры запрещено рекламировать.

Департамент внутренней полиции Финляндии зарегистрировал уголовное дело по поводу латвийской формы.

"У сборной Латвии была реклама, которая не была отечественной. Кто-то посчитал, что полиция должна расследовать возможное преступление. Полиция регистрирует дело и приступает к предварительному расследованию", - сказал комиссар полиции Арто Партанен.

Напомним, сборная Латвии завоевала бронзовые медали на ЧМ-2023.