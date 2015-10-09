Молодежная сборная Казахстана по хоккею приступила к учебно-тренировочному сбору в Астане. Главный тренер команды Максим Худяков рассказал о подготовке к предстоящим матчам и объяснил, почему остановил выбор на этих хоккеистах, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

- Максим Сергеевич, в Санкт-Петербург на Кубок Будущего вы брали ребят, которых просматривали в составе на чемпионат мира? Как в целом оцениваете результаты этого отбора?

- Мы организовали расширенный состав сборной и просмотровые сборы. По их итогам отобрали 22 полевых игрока и трех вратарей, с которыми отправились на турнир. Дали всем ребятам возможность проявить себя, предоставили игровое время, посмотрели на них в разных сочетаниях и игровых ситуациях, в большинстве и меньшинстве. Получили много информации об игроках и совместными усилиями стараемся повысить стандарты игры.

- В расширенном составе мы видели ребят из Северной Америки. Когда они присоединятся к команде и насколько помогут сборной?

- Да, три человека присоединятся к сборной непосредственно в Венгрии. По международным правилам, команды обязаны отпустить игроков сборной, находящихся в их распоряжении как минимум за неделю до начала чемпионата мира.

- В этом году изменился формат проведения турнира: после группового этапа команды сыграют в плей-офф. Как относитесь к такому решению Международной федерации и какие трудности или, наоборот, преимущества видите в новом формате?

- Я считаю, что когда есть плей-офф, игры на вылет это всегда интереснее для болельщиков. Интрига чемпионата сохраняется до последнего игрового дня. Поэтому мы относимся спокойно, уверенно готовимся. Наша задача - выходить и побеждать в каждом матче. Но самый главный соперник это мы сами.

- Расскажите о тренировках. Что сейчас отрабатываете на УТС в Астане?

- Сейчас отрабатываем технико-тактические упражнения, групповые и индивидуальные тактики, отдельные игровые детали, которые помогут нам делать разницу.

Напомним, сборная Казахстана сыграет на чемпионате мира-2027 в группе А первого дивизиона. Турнир пройдёт с 6 по 12 декабря в Будапеште.

Соперниками команды Худякова будут сборные Украины, Австрии, Венгрии, Дании и Словении.

На подготовительный сбор Худяков пригласил 32 хоккеиста.

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