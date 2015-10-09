Сборная Казахстана усилилась легендой перед чемпионатом Азии

Роман Старченко вошёл в тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФХК.

Бывший капитан национальной команды и один из самых опытных хоккеистов Казахстана на протяжении многих лет представлял страну на международной арене. Теперь он будет помогать сборной в новой роли.

Роман Старченко. Фото: ФХК

Тренерский штаб сборной Казахстана:

Главный тренер - Талгат Жайлауов;

Тренеры: Константин Пушкарёв, Роман Старченко;

Тренер вратарей - Александр Смелянец;

Видеотренер - Владислав Белан;

Тренер по ОФП - Игорь Елисеев;

Генеральный менеджер - Олег Болякин.

Напомним, что с 5 по 8 ноября в южнокорейском Чонджу пройдёт чемпионат Азии с участием сборных Казахстана, Японии, Южной Кореи и Китая. В двух предыдущих розыгрышах турнира казахстанская команда завоевала золото: в 2024 году став чемпионом на домашнем льду в Алматы, а в 2025-м защитив титул в Пекине.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!