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Сборные (хоккей)
Вчера 16:36
 

Сборная Казахстана усилилась легендой перед чемпионатом Азии

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Сборная Казахстана усилилась легендой перед чемпионатом Азии Фото: icehockey.kz©

Роман Старченко вошёл в тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФХК.

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Роман Старченко вошёл в тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФХК.

Бывший капитан национальной команды и один из самых опытных хоккеистов Казахстана на протяжении многих лет представлял страну на международной арене. Теперь он будет помогать сборной в новой роли.

Роман Старченко вошёл в тренерский штаб сборной КазахстанаРоман Старченко. Фото: ФХК

Тренерский штаб сборной Казахстана:

Главный тренер - Талгат Жайлауов;
Тренеры: Константин Пушкарёв, Роман Старченко;
Тренер вратарей - Александр Смелянец;
Видеотренер - Владислав Белан;
Тренер по ОФП - Игорь Елисеев;
Генеральный менеджер - Олег Болякин.

Напомним, что с 5 по 8 ноября в южнокорейском Чонджу пройдёт чемпионат Азии с участием сборных Казахстана, Японии, Южной Кореи и Китая. В двух предыдущих розыгрышах турнира казахстанская команда завоевала золото: в 2024 году став чемпионом на домашнем льду в Алматы, а в 2025-м защитив титул в Пекине.

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