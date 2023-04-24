Сборная Казахстана стартовала с победы на юношеском ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею (U-18) встречалась с командой Венгрии на старте юношеского чемпионата мира в группе А первого дивизиона в Анже (Франция), передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Сергея Старыгина.

Основные события развернулись во втором периоде, когда и были заброшены все шайбы. Дубль оформил Адиль Бейсембаев (21-я минута, 36-я), а также отличился Артур Гросс (34-я).

Следующую игру казахстанцы проведут 24 апреля против Японии. Начало - в 20:00 по времени Астаны.

Также предстоят встречи против Украины, Франции и Дании.

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