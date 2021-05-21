Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Сборная Казахстана провела заключительную тренировку перед стартом ЧМ-2021 по хоккею

Первая игра будет с хозяевами льда.

Сборная Казахстана провела заключительную тренировку перед стартом ЧМ-2021 по хоккею
Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
0

Сегодня, 21 мая, сборная Казахстана провела дневную тренировку на арене "Даугава". Это занятие стало заключительным перед стартом чемпионата мира в Риге, сообщает пресс-служба КФХ.

22 мая утром хоккеисты проведут предыгровую раскатку, а вечером состоится матч Латвия - Казахстан. Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана.

На турнире подопечные Юрия Михайлиса также сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).

Для выхода в 1/4 финала нужно попасть в четверку сильнейших группы. С итоговой заявкой казахстанской команды на ЧМ можно ознакомиться здесь.

 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Хоккей

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
22:59
Хоккей

Сборная России на последних секундах вырвала победу в стартовом матче ЧМ по хоккею
Вчера
22:32
Хоккей

13 шайб на двоих, или как сыграли соперники сборной Казахстана на старте ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
22:09
Хоккей

Сборная Казахстана провела заключительную тренировку перед стартом ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
20:42
Хоккей

Козыри триумфатора Кубка Гагарина и экс-игроки "Барыса". Что ждет сборную Казахстана на ЧМ-2021?
20 мая
23:40
Хоккей

"Все очень серьезно готовятся и настраиваются". Михайлис - о первом матче Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
20 мая
22:16
Хоккей

Почти подписаны, или кем нужно усилиться "Барысу" перед новым сезоном в КХЛ
20 мая
21:47
Хоккей

Сборная Казахстана представила итоговую заявку на ЧМ-2021 по хоккею
20 мая
07:27
Хоккей

Названа причина побега вратаря "Барыса" из сборной Казахстана
19 мая
17:11
Хоккей

Тут и "Барыс" не поможет, или какие болевые точки откроются в сборной Казахстана на ЧМ-2021
19 мая
13:10
Хоккей

"Натурализация сборной не помогла". Эксперт оценил шансы Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
19 мая
11:43
Хоккей

Прыгнуть выше головы, или такого еще не было. Варианты борьбы за медали ЧМ-2021 для Казахстана
18 мая
23:14
Хоккей

Матчи сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею покажут в прямом эфире
18 мая
21:26
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею возобновила ледовые тренировки
17 мая
20:25
Хоккей

Соперник сборной Казахстана остался без тренера. 15 человек заболели коронавирусом перед ЧМ-2021 по хоккею
17 мая
16:38
Хоккей

Зарубежный эксперт назвал главный козырь сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
16 мая
17:43
Хоккей

Главный соперник Казахстана за место в плей-офф назвал состав на чемпионат мира по хоккею
15 мая
19:56
Хоккей

Вратарь сборной Казахстана определился с клубом. Он заменил сбежавшего голкипера "Барыса"
15 мая
13:39
Хоккей

Второй матч сборной Казахстана перед ЧМ-2021 по хоккею отменен. Известны подробности
15 мая
11:00
Хоккей

Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана перед ЧМ-2021 по хоккею
14 мая
22:23
Хоккей

Защитник сборной Казахстана рассказал о важности спарринга перед ЧМ-2021 по хоккею
14 мая
19:29
Хоккей

Только за деньги или без сезона в КХЛ. Как "Барыс" борется за своих игроков с конкурентами по Лиге
14 мая
15:44
Хоккей

Министр культуры и спорта прокомментировала уход Карлссона из сборной Казахстана и сделала прогноз на ЧМ
14 мая
14:50
Хоккей

"Барыс" объявил об уходе еще одного защитника и сбежавшего из сборной Казахстана вратаря
14 мая
10:04
Хоккей

Видеообзор матча, или как сборная Казахстана по хоккею обыграла Беларусь
14 мая
08:20
Хоккей

"Молодчики, парни!". Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после матча с Беларусью
14 мая
08:03
Хоккей

Новый капитан сборной Казахстана по хоккею прокомментировал победу над Беларусью
13 мая
23:13
Хоккей

Сборная Казахстана выиграла первый товарищеский матч перед ЧМ-2021 по хоккею
13 мая
21:51
Хоккей

Соперник сборной Казахстана огласил состав на ЧМ-2021 по хоккею
13 мая
20:39
Хоккей

Сборная Казахстана назвала состав на товарищеский матч перед ЧМ-2021 по хоккею
13 мая
20:22
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею выбрала капитана на ЧМ-2021
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика