Сборная Казахстана поражением завершила женский ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана провела заключительный матч на женском чемпионате мира по хоккею в группе В первого дивизиона в корейском Сувоне. Соперником была Южная Корея, передают Vesti.kz.

Казахстанки проиграли со счетом 1:2. Хотя были близки к тому, чтобы набрать первые очки в турнире, но под занавес игры пропустили вторую шайбу и потерпели пятое поражение, оставшись на последнем, шестом месте. Хоккеистки Южной Кореи, набрав 14 очков, заняли первую строчку и вышли в группу А.

На 5-й минуте счет открыла Хан Су-Джин. На это подопечные Виктории Сазоновой ответили точным броском Ларисы Свиридовой на 10-й минуте. Соперницы вырвали победу на 57-й минуте, когда отличилась Ким Хи-Вон.

Ранее Казахстан проиграл Великобритании (0:1), Словении (1:2), Италии (0:3) и Польше (2:3).

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