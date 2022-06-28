Сборная Казахстана по хоккею сыграет на Кубке Первого канала

Сборная Казахстана по хоккею вошла в число участников Кубка Первого канала-2022. Турнир пройдет в декабре. Участие в нем также примут две команды от России, которая является его хозяйкой, и Беларусь.

"Вся вертикаль наших сборных продолжает работать, а ситуация в мире может измениться в любой момент. Мы проводим турниры, популяризируем спорт внутри себя, чтобы быть готовыми, когда все вернется на круги своя. Национальная сборная России сыграет на Кубке Первого канала в декабре. Кроме нее там будет сборная молодых российских звезд, по аналогии со сборной молодых звезд Северной Америки на Кубке мира 2016 года, а также участие подтвердили Казахстан и Беларусь. Международный уровень будет", - сказал в эфире "Матч ТВ" первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Отметим, что главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис ранее покинул "Барыс" и пока не известно, останется ли он у руля национальной команды.

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