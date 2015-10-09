Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные (хоккей)
Сегодня 18:02
 

Сборная Казахстана по хоккею отыгралась с 0:3, но проиграла России в Минске

  Комментарии

Поделиться
Сборная Казахстана по хоккею отыгралась с 0:3, но проиграла России в Минске Фото: hockey.by©

Сборная Казахстана по хоккею до 18 лет уступила команде России до 16 лет на Кубке президентского спортивного клуба в Минске (Беларусь), передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Казахстана по хоккею до 18 лет уступила команде России до 16 лет на Кубке президентского спортивного клуба в Минске (Беларусь), передают Vesti.kz.

Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в овертайме российские хоккеисты вырвали победу - 4:3. При этом казахстанцы проигрывали по ходу встречи 0:3, но в дальнейшем сумели сравнять счёт.

У победителей дубль оформил Кирилл Родионов (13-я и 20-я минуты), а также отличились Кирилл Еловиков (37-я) и Вячеслав Рапаков (61-я). В составе казахстанской команды шайбы забросили Динислам Толеген (40-я), Матвей Желтоножко (45-я) и Илья Рахманин (48-я).

Для сборной Казахстана это второе поражение на турнире. В первой игре команда проиграла Беларуси (U-18) со счётом 3:4. Следующий матч подопечные Владимира Логвина проведут 7 ноября против Беларуси (U-17).

В турнире участвуют сборные России (U-16), Беларуси (U-17 и U-18) и Казахстана (U-18).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Юношеский (U-18) "Кубок президентского спортивного клуба" 2026/27   •   Беларусь, Минск   •   Круговой турнир, мужчины
7 ноября 13:30   •   не начат
Казахстан (U-18)
Казахстан (U-18)
- : -
Беларусь (U-17)
Беларусь (U-17)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-18)
Ничья
Беларусь (U-17)
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!