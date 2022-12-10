Сборная Казахстана по хоккею огласила состав на молодежный чемпионат мира-2022

С 11 по 17 декабря в городе Аскер (Норвегия) пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA, где сборная Казахстана поборется за выход в элиту с командами Дании, Норвегии, Франции, Венгрии и Словении, сообщает Icehockey.kz.

По информации портала, уже стал известен состав команды на эти матчи. Тренерский штаб определил окончательный состав на предстоящее первенство, в заявку попали 23 игрока - 20 полевых и 3 вратаря.

Вратари: Антон Осокин "Торпедо", Артем Шестаков, Роман Шефер (оба - "Снежные Барсы").

Защитники: Артем Авдеенко, Данил Базько, Семен Роев, Климентий Царев (все - "Снежные Барсы") Дмитрий Бреус ("Чайка", МХЛ), Иван Гавриленко ("Сарыарка"), Аслан Жусупбеков ("Барыс", МЛК), Кирилл Никитин ("Номад").

Нападающие: Роман Ермак, Кирилл Ляпунов, Динмухамед Сапарбек, Даниил Цыбин, Илья Шапоров, Алмаз Муканов (все - "Снежные Барсы"), Динмухамед Кайыржан ("Барыс", КХЛ), Всеволод Логвин, Алдияр Нурлан, Константин Морожников (все - "Номад"), Руслан Оспанов ("Анкоридж Волверинс", США) Валентин Попов ("Торпедо").

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