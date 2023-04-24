Сборная Казахстана по хоккею объявила состав на матч с Южной Кореей

Стал известен состав сборной Казахстана на товарищеский матч против Южной Кореи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Астане пройдет сегодня, 24 апреля. Начало в 19:00. Первая игра, состоявшаяся 22 апреля завершился разгромной победой Казахстана - 5:0.
Состав сборной Казахстана:
Бояркин (Шутов);
Орехов - Бекетаев, Рымарев - Шестаков - Старченко (К);
Полохов - Самат Данияр, Рахманов - Гурков - Михайлис (А);
Гайтамиров - Королев, Савицкий - Мангисбаев - Асетов (А);
Бутенко - Нургалиев, Муратов - Мухаметов - Омирбеков.
Напомним, чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.
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