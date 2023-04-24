С разгромным счетом завершился матч сборной Казахстана перед ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею провела второй товарищеский матч против команды Южной Кореи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 8:2 в пользу хозяев льда. Заброшенными шайбами отметились Алихан Омирбеков (два гола), Максим Мухометов, Адиль Бекетаев, Данил Бутенко, Михаил Рахманов и Никита Михайлис. Также на счету Романа Старченко реализованный буллит.

Отметим, что после безголевого первого периода казахстанцы выиграли вторую треть матча - 3:1. Еще пять шайб было заброшено в заключительном периоде встречи.

Напомним, 22 апреля Казахстан с разгромным счетом обыграл Южною Корею - 5:0.

Напомним, чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

Матчи в группе B, где представлена команда Казахстана пройдут в столице Латвии.

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