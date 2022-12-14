Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана на МЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, в ночь с 14 на 15 декабря, сборная Казахстана проведет третий матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в Норвегии в группе А первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником команды Казахстана будет сборная Дании. Матч начнется в 01:00 по времени Астаны. В предыдущих встречах подопечные Александра Истомина проиграли Франции (0:2) и одержали волевую победу со счетом 3:2.

Также Казахстан сыграет со Словенией и Норвегией.