Отменен чемпионат мира по хоккею с участием женской сборной Казахстана до 18 лет

ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду) отменила все турниры в январе, в том числе с участием женской сборной Казахстана, сообщает пресс-служба ФХК.

Согласно рекомендациям медицинского комитета Международной федерации хоккея и эпидемиологической ситуацией в связи со стремительным распространением омикрон-штамма Covid-19, советом организации решено отменить все турниры ИИХФ, запланированные на январь 2022 года. В их числе женский чемпионат мира до 18 лет с участием сборной Казахстана. Кроме женских турниров U-18, отменены молодежные первенства в группе В второго дивизиона, а также в третьем дивизионе.

Сообщается, что все упомянутые турниры не могут быть перенесены в связи с обязательствами лиг.