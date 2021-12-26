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Отменен чемпионат мира по хоккею с участием женской сборной Казахстана до 18 лет

Отменен чемпионат мира по хоккею с участием женской сборной Казахстана до 18 лет
©iihf.com
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)

ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду) отменила все турниры в январе, в том числе с участием женской сборной Казахстана, сообщает пресс-служба ФХК.

Согласно рекомендациям медицинского комитета Международной федерации хоккея и эпидемиологической ситуацией в связи со стремительным распространением омикрон-штамма Covid-19, советом организации решено отменить все турниры ИИХФ, запланированные на январь 2022 года. В их числе женский чемпионат мира до 18 лет с участием сборной Казахстана. Кроме женских турниров U-18, отменены молодежные первенства в группе В второго дивизиона, а также в третьем дивизионе.

Сообщается, что все упомянутые турниры не могут быть перенесены в связи с обязательствами лиг.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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