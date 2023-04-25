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В оргкомитете ЧМ-2023 по хоккею отреагировали на смену главного тренера сборной Казахстана

В оргкомитете ЧМ-2023 по хоккею отреагировали на смену главного тренера сборной Казахстана
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Предстоящий чемпионат мира по хоккею в Риге вынудил сборную Казахстана найти нового главного тренера перед стартом турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает латвийский сайт tvnet.lv это произошло после того, как белорусскому тренеру Андрею Скабелке была отказано в визе в Латвию. Об этом 25 апреля сообщил глава оргкомитета Эдгарс Бунцис.

Организаторы чемпионата мира приняли решение не выдавать латвийские визы гражданам России и Беларуси, что серьезно повлияло на сборную Казахстана. До 14 апреля главным тренером был Скабелка, который также возглавлял базовый клуб национальной сборной "Барыс". Кроме того, двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала казахстанской команды также было отказано в визах.

14 апреля Хоккейная федерация Казахстана объявила о назначении Галыма Мамбеталиева главным тренером сборной страны. Он также возглавлял команду в 2018 году.

Добавим, что чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

Матчи в группе B, где представлена команда Казахстана, пройдут в столице Латвии.

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Метки:
Латвия Сборная РК по хоккею Скабелка Андрей

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