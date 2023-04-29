Обладатель Кубка Харламова прибыл в сборную Казахстана перед ЧМ по хоккею

Защитник молодежной сборной Казахстана Дмитрий Бреус прибыл в расположение национальной команды, сообщается на сайте КФХ.

Минувший сезон игрок провел в МХЛ в нижегородской "Чайке", с которой завоевал Кубок Харламова.

Всего Бреус провел 56 матчей, включая плей-офф, суммарно набрав 11 (1+10) очков. 19-летний игрок обороны в составе сборной Казахстана выступал на юношеском чемпионате мира в 2022 году, где набрал 4 (0+4) балла, а также на двух молодежных первенствах (2021-2022, 2022-2023), за два турнира заработал 8 (1+7) очков.

Напомним, что национальная сборная Казахстана находится в Астане, где проводит подготовку к майскому чемпионату мира.

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