Назван победный секрет сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Форвард сборной Казахстана Батырлан Муратов прокомментировал сенсационную победу над Словакией, пишет Shaiba.kz.
Встреча прошла накануне и завершилась в пользу казахстанцев в серии буллитов (4:3).
- Похоже, вашей команде нравятся буллиты? Уже две победы по буллитам.
- Да, дважды у нас были буллиты, дважды мы были удачливее. Мы много тренируем буллиты. У нас техничные игроки. Хорошая победа. Здорово, отлично.
- Вы забили красивый буллит. Знали, что собираетесь делать?
- Я уже исполнял такое на тренировках, попытался сделать и сегодня. Получилось хорошее движение, удалось забить.
- Что скажете по игре в целом? Как выступила ваша команда?
- Как уже говорил ранее, у нас были проблемы в первом периоде, мы постоянно проигрывали. Вчера поговорили об этом. Сегодня первый период провели лучше. Выигрывая со счетом 3:1, мы должны играть до конца. Но это хоккей. Мы победили, и это самое главное.
Для казахстанской команды это вторая победа. Ранее она оказалась сильнее Норвегии по буллитам (4:3), после чего уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).
Следующую игру Казахстан проведет с Латвией 20 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.
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