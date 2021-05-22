Нападающий сборной Казахстана оценил соперника после победы над Канадой и высказался о настрое на первый матч на ЧМ-2021

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Антон Сагадеев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Латвией в первом матче чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе. Его слова приводит пресс-служба КФХ.

- Ощущения отличные, чувствую себя замечательно! Для меня это первый чемпионат мира в топ-дивизионе, поэтому с нетерпением жду эту игру. Особо не следил за Латвией, но знаю, что они вчера обыграли канадцев. Мы и так знали, что Латвия очень сильный соперник и там много хороших и опытных игроков, которые играли не на одном чемпионате мира, у них большой опыт. Но мы готовимся к этой тяжелой игре.

- Соперник провел первый матч, а вы с 13 мая еще не играли, это преимущество?

- Особой разницы нет, лучше или хуже, что они сыграли, а мы еще нет. Мы также ждем эту первую игру, очень соскучились и у нас много желания играть. Считаю, не нужно обращать на это внимания.

- Боб Хартли - главный тренер сборной Латвии, настраиваетесь, что стиль игры будет схож с "Авангардом"?

- Не думаю, что будет какой-то похожий с "Авангардом" стиль, потому что каждый тренер строит игру команды от исполнителей в том или ином составе. Думаю, здесь совсем другая команда будет. Мы знаем, что они будут играть в хороший, быстрый хоккей. Сейчас все так играют, на это акцент не делаем.

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