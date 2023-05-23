Мамбеталиев подвел итоги выступления сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над Словенией в заключительном матче на чемпионате мира-2023, передает "Шайба.kz". Он также подвел итоги выступления команды на турнире.

- Вчера Словакия досрочно отправила Словению в первый дивизион. Смогли найти нужные слова, чтобы команда вышла заряженная на заключительную игру?

- Да, собирались, разговаривали. Я думаю, каждый понимал, что Словения выложится в последнем матче, даже если они вылетели в первый дивизион. Начали расслабленно, потом собрались. В конце додавили соперника, сравняли счёт и вышли вперёд. Вчера у словенцев была тяжёлая игра против Словакии. Было видно, что они подсели. Тем более у них возрастная команда.

А у нас много молодежи. Все время им говорю: "Ваше время пришло, покажите ваш задор, вашу скорость, ваше стремление и желание доказать что-то". У нас получился хороший сплав опыта и молодости. Если первое звено не могло забить, то другие забивали, и наоборот. Это очень хорошо.

- Батырлан Муратов красиво убрал соперника.

- Я вообще считаю, что он один из самых техничных хоккеистов у нас. Просто нужно работать дальше, чтобы пробиться выше. Такие качества не у всех есть. Хороший дриблинг, хорошо видит поле. Надо дальше расти.

- И Максим Мухаметов пролетел ракетой и забил победный гол.

- В этом году Максим Мухаметов вырос как хоккеист. Раньше он был совсем другим. У него было много необдуманных действий. Сейчас стал играть в более зрелый хоккей. Я сам радуюсь, когда ребята прогрессируют. Чуть-чуть поработать с ними и всё будет хорошо у них.

- В целом какие итоги можете подвести?

- Знаете, после каждого поражения делали выводы. Первый матч выиграли, второй и третий проиграли. По ребятам было видно, что они все заряженные. Их просто надо было направить, где-то взбодрить. В матче со Словакией показали хорошую игру. Было видно, что это именно команда, когда все друг за друга, ловят шайбу, бьются. Просто здорово.

Перед последней игрой задача была выполнена. Сначала их потряхивало. Когда словенцы вышли вперед, они вообще расслабились. Пришлось их чуть-чуть собирать. Всю игру говорили, что нужно добавить, играть быстрее, только тогда будете создавать моменты и забивать голы. Многие ребята никогда не играли на таком уровне. У них был такой адреналин.

- Вас показывали на кубе, и вы очень спокойно себя ведете. Насколько это спокойствие передается команде, особенно в стрессовой ситуации, когда надо отыгрываться?

- Для этого есть раздевалка. Зачем наводить панику на лавке? Многие тренеры наводят панику, а это все передается хоккеистам. Я сам играл в хоккей, знаю, что это такое. Когда на тебя накричат, ты потом нормально не играешь. Тем более если ты играющий хоккеист, просто перестаёшь именно играть. Надо правильно направить, где-то подбодрить, указать на ошибки, подсказать, как лучше сыграть, где выдержать паузу, выждать момент.

Это все потом приводит к хорошему результату. Игроки начинают тебя слушать и выполнять, что от них просишь. Молодые ребята ведь не проходили эту школу, они только сейчас делают эти шаги. И те, кто вообще никогда не играл в сборной, сейчас показывают хороший хоккей. Если им дать функциональную подготовку и игровую практику, он будут играть на хорошем уровне. Главное, у нас есть хорошая молодежь.

- Вы, как тренер, что нового для себя почерпнули на этом чемпионате мира? Насколько это даёт мотивацию расти дальше?

- Это хороший опыт, играть с таким грандами. Здесь все делается быстрее. Над этим нужно работать. Вообще над всем нужно работать.

Напомним, что сборная Казахстана досрочно сохранила прописку в элите мирового хоккея. Команда выступала в Риге (Латвия) в группе В.

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