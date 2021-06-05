Лидеру из группы Казахстана предсказали выход в финал ЧМ-2021 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на полуфинал чемпионата мира по хоккею США - Канада. Эксперт полагает, что американцы одержат победу в основное время.

Встреча пройдет сегодня, 5 июня. Начало - в 17:15 по времени Нур-Султана.

"Думаю, с преимуществом в две шайбы победят американцы. Ребята играют здорово, выглядят мобильнее, сильнее, умеют взламывать оборону соперника. В общем, очень хорошую команду собрали на этот чемпионат.

Канадцы просто не выдержат такого темпа и натиска со стороны североамериканской дружины. Повторения ситуации, которая была в матче со сборной России, уже точно не будет. У американцев совершенно другой коллектив подобрался. Наша команда сыграла просто отвратительно. Канадцы дождались ошибки от нас и все сделали.

В этой встрече американцы уж точно не допустят расслабленной игры. Будут стараться избегать ненужных удалений. Не могу сказать, с каким счетом закончится матч, но на двоих команды забросят пять-шесть шайб, вряд ли больше", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что обе команды соперничали с Казахстаном в группе В. США вышли в плей-офф с первого места, Канада стала четвертой и по дополнительным показателям обошла Казахстан. Команда Юрия Михайлиса уступила американцам (0:3) и "кленовым листьям" (2:4).

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