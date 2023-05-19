Легенда "Барыса" приедет на чемпионат мира поддержать сборную Казахстана

Бывший защитник "Барыса" и сборной Казахстана Кевин Даллмэн в ближайшее время приедет на чемпионат мира в Ригу (Латвия), передает "Шайба.kz". Он собирается поддержать сборную Казахстана в решающих матчах.

Напомним, натурализованный канадец выступал за сборную Казахстана на четырех чемпионатах мира - в 2014 году в Минске, в 2015 году в Кракове, в 2017 году в Киеве, в 2018 году в Будапеште, а также на двух олимпийских квалификационных турнирах - в 2013 году в Риге и в 2016 году в Осло. Он был многолетним капитаном "Барыса", а его свитер подняли под свод "Барыс-Арены".

Накануне Даллмэн был включен в символическую сборную КХЛ за 15 лет.