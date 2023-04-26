Казахстанский комментатор возмутился отсутствием хоккеиста в сборной

Известный казахстанский комментатор Александр Олейник прокомментировал отсутствие в сборной Казахстана защитника Дмитрия Бреуса перед чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Бреус в составе нижегородской "Чайки" стал победителем Кубка Харламова (МХЛ).

"Дмитрий Бреус выиграл Кубок Харламова (МХЛ) в составе нижегородской "Чайки", но вызов в национальную сборную не получил. Мы лучше будем ждать "хрустального" Сведберга", - написал комментатор в своем Twitter.

Швед Виктор Сведберг, принявший казахстанское гражданство, провел за сборную страны 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Напомним, что чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

Матчи в группе B, где представлена команда Казахстана, пройдут в столице Латвии.