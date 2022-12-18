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Казахстан провел решающий матч за выход в элитный дивизион МЧМ по хоккею

Казахстан провел решающий матч за выход в элитный дивизион МЧМ по хоккею
©КФХ

Сборная Казахстана по хоккею сыграла с Норвегией в заключительном матче в рамках молодежного чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победа в основное время приносила Казахстану первое место в группе и выход в элитный дивизион. Однако подопечные Александра Истомина уступили сверстниками из Норвегии со счетом 3:5.

В составе сборной Норвегии шайбы забросили Петтер Вестерхейм (15-я минута), Габриэль Кох (23-я), Лео Хальмраст (31-я), Михаэль Брандсегг-Нюгар (36-я) и Исак Хансен (53-я); у Казахстана отличились Альдияр Нурлан (32-я), Даниил Цыбин (37-я) и Роман Ермак (56-я).

Таким образом, сборная Норвегии одержала пять побед в пяти матчах и вышла в топ-дивизион МЧМ. Казахстан стал вторым в группе.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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