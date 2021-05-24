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Канадский форвард из сборной Казахстана раскрыл залог успеха на старте ЧМ-2021 по хоккею

Команде предстоят еще пять игр в группе.

Канадский форвард из сборной Казахстана раскрыл залог успеха на старте ЧМ-2021 по хоккею
Фото: iihf.com©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Нападающий сборной Казахстана Кертис Волк прокомментировал историческую победу над Финляндией в группе В чемпионата мира по хоккею в Риге и отметил вклад вратаря Никиты Бояркина. Его слова приводит "Шайба.kz".

Сборная Казахстана обыграла чемпионов мира в серии буллитов на ЧМ-2021 по хоккею

- После восьми раундов буллитов в матче с Латвией вы снова перевели игру в серию послематчевых бросков. Насколько уверенно чувствуете себя после двух побед?

- Чувствуем себя прекрасно. Оба матча выдались тяжелыми. Наш вратарь сыграл просто великолепно. Нам надо продолжать в том же духе. Мы придерживаемся своего плана на игру. Это стало залогом успеха.

- Вы упомянули о вратаре. Каким был вклад Никиты Бояркина в победу во втором матче?

- Огромным. Он отразил, по-моему, то ли 48, то ли 49 бросков. Пропустил только одну шайбу. В целом здорово отыграл. Нам надо двигаться дальше, впереди много матчей с хорошими соперниками. Постараемся показать свой лучший хоккей.

Напомним, что следующую игру в группе B Казахстан проведет 25 мая со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Далее предстоят матчи с Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).

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Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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