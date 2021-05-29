Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Итальянцы будут рвать и метать". Эксперт предсказал Казахстану непростой матч за место в плей-офф ЧМ-2021

Команда Михайлиса идет пятой в группе.

"Итальянцы будут рвать и метать". Эксперт предсказал Казахстану непростой матч за место в плей-офф ЧМ-2021
Фото: Ольга Бугаева. КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира-2021 Италия - Казахстан. Он считает, что хоккеисты Юрия Михайлиса терять очки не имеют права.

Встреча группы B пройдет сегодня, 29 мая. Начало - в 15:15 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Победив в упорнейшем поединке казахстанскую команду, канадцы пока так и не вошли в зону плей-офф группы "Б", но вот казахов оттуда выдавили. Надо возвращаться, и лучше Италии соперника для этого просто придумать невозможно. Поэтому наши южные географические соседи будут оттаптываться на "макаронниках", как только смогут. Много, конечно, не смогут, но на три очка должно хватить.

С другой стороны, Казахстан да Норвегия - две команды, с которых Италия теоретически могла бы что-нибудь поиметь на этом чемпионате. Норвегия об итальянцев ноги уже вытерла, остался Казахстан. То есть осталась последняя возможность уехать с этого чемпионата мира хоть с каким-то минимальным чувством самоуважения. Поэтому итальянцы будут рвать и метать, но казахстанцы должны спокойно с этим справиться. Даже в том случае, если в первом периоде будут проигрывать по счету. Казахи у нас практически железные, итальянцы же в третьих периодах просаживаются. Поэтому если братья не смогут сразу сожрать "макаронников", то домытарят их в заключительной двадцатиминутке.

В общем, как ни крути, но казахи в этом матче терять очки не имеют права. Надеюсь, не потеряют. Надеюсь, победят, и не просто так, а обязательно в основное время, пусть и с совершенно небольшим перевесом в пару шайб", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что перед этой игрой команда Юрия Михайлиса с семью очками занимает пятое место из восьми, тогда как итальянцы замыкают таблицу, потерпев четыре поражения подряд.

Для выхода в плей-офф необходимо финишировать в первой четверке группы.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
08:00
Хоккей

Вернемся в зону плей-офф? Прямая трансляция матча Италия - Казахстан на ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
01:55
Хоккей

Сюрприз для Казахстана, или как Латвия с Норвегией помогли конкурентам за выход в плей-офф чемпионата мира
Вчера
22:57
Хоккей

Канада, США и Латвия, или кто может не пустить Казахстан в плей-офф чемпионата мира
Вчера
22:49
Хоккей

Видеообзор матча с Канадой, или как Казахстан был близок к еще одной сенсации на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
21:59
Хоккей

"Мне не стыдно за команду". Главный тренер сборной Казахстана - о матче с Канадой на чемпионате мира
Вчера
21:51
Хоккей

"Мы бы выиграли, но...". Голкипер сборной Казахстана оценил матч с Канадой на чемпионате мира
Вчера
21:26
Хоккей

Михайлис сделал дубль, но Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
19:57
Хоккей

Два новых хоккеиста, или какие изменения сделала сборная Казахстана в матче с Канадой на ЧМ-2021
Вчера
18:09
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана поборется за звание лучшего на ЧМ-2021
Вчера
16:45
Хоккей

Победа над Канадой, или как Казахстан может оставить лидера мирового рейтинга без плей-офф ЧМ-2021
Вчера
16:15
Хоккей

Эксперт усомнился в настрое сборной Казахстана на матч ЧМ по хоккею с Канадой
Вчера
15:18
Хоккей

Сборная Казахстана лишилась защитника перед матчем с Канадой на чемпионате мира по хоккею
Вчера
08:38
Хоккей

Казахстан играет с Канадой. Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею
27 мая
23:15
Хоккей

Сборная США победила Латвию и обошла Казахстан в зоне плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
27 мая
19:32
Хоккей

Выбить Канаду и лидеров группы, или как для Казахстана может завершиться борьба за место в плей-офф ЧМ-2021
27 мая
15:50
Хоккей

"Можно похвалить их, но...". Журналист Bild усомнился в справедливости третьей победы Казахстана на ЧМ по хоккею
27 мая
15:00
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею узнала соперника в плей-офф чемпионата мира
27 мая
13:34
Хоккей

"Снимает скальпы - один за другим". Казахстан назвали главным чудом ЧМ по хокею и оценили шансы на плей-офф
27 мая
12:30
Хоккей

Почему Казахстан сейчас четвертый в группе ЧМ-2021 по хоккею, а не второй. Объясняем!
27 мая
11:28
Хоккей

Главная сенсация ЧМ становится все ближе, или как Казахстан обыграл лидера группы и пошатнул шансы Канады на плей-офф
27 мая
10:32
Хоккей

"Посмотрите, как ребята ложатся под шайбы". Нападающий сборной Казахстана - о сенсационных победах на ЧМ и настрое на Канаду
27 мая
09:30
Хоккей

Новичок сборной Казахстана раскрыл секрет победы над лидером группы на ЧМ по хоккею
27 мая
08:29
Хоккей

"Творит чудеса, такого камбэка стоило ждать". В России восхитились игрой Казахстана на ЧМ по хоккею
27 мая
07:25
Хоккей

Сборная Казахстана переписала историю после победы над лидером группы на ЧМ по хоккею
27 мая
01:52
Хоккей

Видео победы над лидером группы, или как Казахстан сотворил еще одну сенсацию на ЧМ по хоккею
27 мая
01:35
Хоккей

Канада одержала первую победу на ЧМ по хоккею перед матчем с Казахстаном
26 мая
23:48
Хоккей

"Вы красавцы!". Сборная Казахстана по хоккею показала видео из раздевалки после победы над лидером группы ЧМ по хоккею
26 мая
22:26
Хоккей

Выше Канады и США. Какое место занимает Казахстан после победы над лидером группы ЧМ по хоккею
26 мая
22:21
Хоккей

"Сыграть агрессивно и со страстью". Михайлис заявил, что гордится сборной Казахстана после победы над Германией
26 мая
22:05
Хоккей

"Дело было за мной". Автор решающего гола разобрал победу Казахстана над Германией на ЧМ по хоккею
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика