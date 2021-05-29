"Итальянцы будут рвать и метать". Эксперт предсказал Казахстану непростой матч за место в плей-офф ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира-2021 Италия - Казахстан. Он считает, что хоккеисты Юрия Михайлиса терять очки не имеют права.

Встреча группы B пройдет сегодня, 29 мая. Начало - в 15:15 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Победив в упорнейшем поединке казахстанскую команду, канадцы пока так и не вошли в зону плей-офф группы "Б", но вот казахов оттуда выдавили. Надо возвращаться, и лучше Италии соперника для этого просто придумать невозможно. Поэтому наши южные географические соседи будут оттаптываться на "макаронниках", как только смогут. Много, конечно, не смогут, но на три очка должно хватить.

С другой стороны, Казахстан да Норвегия - две команды, с которых Италия теоретически могла бы что-нибудь поиметь на этом чемпионате. Норвегия об итальянцев ноги уже вытерла, остался Казахстан. То есть осталась последняя возможность уехать с этого чемпионата мира хоть с каким-то минимальным чувством самоуважения. Поэтому итальянцы будут рвать и метать, но казахстанцы должны спокойно с этим справиться. Даже в том случае, если в первом периоде будут проигрывать по счету. Казахи у нас практически железные, итальянцы же в третьих периодах просаживаются. Поэтому если братья не смогут сразу сожрать "макаронников", то домытарят их в заключительной двадцатиминутке.

В общем, как ни крути, но казахи в этом матче терять очки не имеют права. Надеюсь, не потеряют. Надеюсь, победят, и не просто так, а обязательно в основное время, пусть и с совершенно небольшим перевесом в пару шайб", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что перед этой игрой команда Юрия Михайлиса с семью очками занимает пятое место из восьми, тогда как итальянцы замыкают таблицу, потерпев четыре поражения подряд.

Для выхода в плей-офф необходимо финишировать в первой четверке группы.

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