Игроки из Канады и Финляндии. Стал известен расширенный состав юношеской сборной Казахстана на ЧМ

В Астане завершились сборы юношеской сборной Казахстана по хоккею. Тренерский штаб представил расширенную заявку – 28 хоккеистов, 25 полевых и три вратаря, в окончательный состав попадут 23 игрока, сообщает пресс-служба казахстанской федерации хоккея.

16 апреля юноши прибудут во Францию, где продолжат подготовку к чемпионату мира в дивизионе 1А, где перед стартом первенства сыграют контрольные встречи с командами Японии и Франции.

Вратари: Владимир Истомин, Владимир Никитин (оба – "Барыс", Астана), Руслан Какенов ("Ястребы", Уральск).

Нападающие: Арыстан Амырканов, Артур Гросс, Кирилл Канкин, Владимир Корчагин, Егор Левковец, Денис Леута, Кирилл Ляпунов, Александр Мигунов, Альмир Оразбаев, Асанали Русланулы, Семен Симонов, Никита Ситников (все – "Барыс", Астана) Адиль Бейсембаев ("Астана"), Давлат Нуркенов ("Эссет", г. Порин, Финляндия).

Защитники: Роман Большедворский, Аслан Жусупбеков, Глеб Лукавенко, Диар Манаш, Глеб Решетько, Даниал Шакшакбаев (все - "Барыс"), Александр Ким ("Эссет", г. Порин, Финляндия) Бейбарыс Оразов, ("Астана"), Рахат Оспанов (Хоккейная академия Онтарио, Корнуолл, Канада), Магжан Сагадиев (Northfield Mount Hermon School, Массачусетс, США), Данила Пиниди ("Кулагер", Петропавловск).

Генеральный менеджер: Александр Корешков.

Тренерский штаб:

Главный тренер - Сергей Старыгин

Тренер – Георгий Верещагин

Тренер - Алексей Обухов

Тренер – Андрей Кисель

Тренер вратарей - Алексей Кузнецов

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