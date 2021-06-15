Хоккеист молодежной сборной Казахстана сменил гражданство и собрался в Европу

Нападающий павлодарского "Иртыша" и молодежной сборной Казахстана по хоккею Давыд Макуцкий сменил гражданство и переезжает в Германию, сообщает "Шайба.kz" со ссылкой на программу "Головой об лед".

В минувшем сезоне 21-летний воспитанник Павлодара сыграл в регулярном чемпионате Казахстана 43 матча и набрал десять (1+9) очков.

Также Макуцкий был системе "Барыса". В сезоне-2018/19 он провел 56 матчей в МХЛ в составе "Снежных Барсов", в которых набрал 14 (6+8) очков.

Ранее он выступал за молодежную сборную Казахстана на чемпионате мира в Ванкувере и Виктории, где отметился заброшенной шайбой.

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