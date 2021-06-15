Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Хоккеист молодежной сборной Казахстана сменил гражданство и собрался в Европу

Форвард был в системе "Барыса".

Хоккеист молодежной сборной Казахстана сменил гражданство и собрался в Европу
Давыд Макуцкий. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
0

Нападающий павлодарского "Иртыша" и молодежной сборной Казахстана по хоккею Давыд Макуцкий сменил гражданство и переезжает в Германию, сообщает "Шайба.kz" со ссылкой на программу "Головой об лед".

В минувшем сезоне 21-летний воспитанник Павлодара сыграл в регулярном чемпионате Казахстана 43 матча и набрал десять (1+9) очков.

Также Макуцкий был системе "Барыса". В сезоне-2018/19 он провел 56 матчей в МХЛ в составе "Снежных Барсов", в которых набрал 14 (6+8) очков.

Ранее он выступал за молодежную сборную Казахстана на чемпионате мира в Ванкувере и Виктории, где отметился заброшенной шайбой.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Иртыш ХК Сборная РК по хоккею
Новости
Сегодня
15:15
Хоккей

Хоккеист молодежной сборной Казахстана сменил гражданство и собрался в Европу
Вчера
14:00
Хоккей

Вратарь сборной Казахстана по хоккею принял решение о своем будущем
Вчера
12:37
Хоккей

Вице-чемпион мира из Финляндии, или кто мог бы возглавить "Барыс" в КХЛ
11 июня
23:56
Хоккей

Лучший бомбардир Казахстана узнал свое место в рейтинге самых результативных хоккеистов ЧМ-2021
10 июня
08:29
Хоккей

Автор лучшего гола сборной Казахстана на ЧМ-2021 рассказал о предложении от "Барыса"
9 июня
21:22
Хоккей

"Играли лучше, чем коллеги из НХЛ". В Канаде оценили выступление Казахстана на чемпионате мира по хоккею
8 июня
21:22
Хоккей

"Устроили фирменный разнос". Хозяева ЧМ-2021 восхищены выступлением сборной Казахстана по хоккею
7 июня
21:13
Хоккей

Юрий Михайлис почти ушел из "Барыса", или почему нужно искать нового тренера для КХЛ
7 июня
18:06
Хоккей

"Барыс" объявил об уходе натурализованного защитника сборной Казахстана в ЦСКА
7 июня
15:42
Хоккей

Во всем виноват Казахстан, или кто дал шанс Канаде выиграть чемпионат мира по хоккею
7 июня
14:31
Хоккей

"Удивили, восхитили и разочаровали". Зарубежный эксперт назвал главную особенность Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
7 июня
11:34
Хоккей

Стали известны соперники сборной Казахстана на ЧМ-2022 по хоккею
7 июня
08:49
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею поднялась на три строчки в рейтинге IIHF
7 июня
08:17
Хоккей

Автор шайбы в ворота сборной Казахстана признан лучшим хоккеистом ЧМ-2021
7 июня
01:53
Хоккей

Должны благодарить Казахстан! Определился победитель ЧМ по хоккею в Риге
6 июня
20:26
Хоккей

Сборная США разгромила Германию и в девятый раз в истории стала третьей на ЧМ по хоккею
6 июня
16:24
Хоккей

Казахстан - единственный победитель чемпионов мира? Прямая трансляция финала ЧМ по хоккею
6 июня
15:58
Хоккей

"Были уже одной ногой в аэропорту, но вернулись". Президент IIHF - о Канаде
5 июня
23:24
Хоккей

Экс-игрок "Барыса" вывел сборную в финал ЧМ. В группе они сенсационно проиграли Казахстану
5 июня
20:00
Хоккей

Стала известна судьба главного тренера сборной России после вылета с ЧМ по хоккею
5 июня
19:27
Хоккей

Определился первый финалист ЧМ-2021 по хоккею. Сборная играла в группе с Казахстаном
5 июня
12:49
Хоккей

Лидеру из группы Казахстана предсказали выход в финал ЧМ-2021 по хоккею
4 июня
23:21
Хоккей

Будущая суперзвезда разрывает ЧМ и тащит сборную к титулу. В "Барысе" у него не было бы шансов
4 июня
15:16
Хоккей

Новички для "Барыса"? Несколько игроков, которые могли бы заиграть в КХЛ
4 июня
11:35
Хоккей

"Мертвый опоссум, вышедший в плей-офф благодаря Казахстану". В России назвали кошмаром вылет с ЧМ по хоккею
4 июня
07:42
Хоккей

Соперники Казахстана разнесли группу, в которой играла Россия, и вышли в полуфинал ЧМ по хоккею
3 июня
23:48
Хоккей

Шайба хоккеиста сборной Казахстана вошла в топ-10 лучших голов группового этапа ЧМ-2021
3 июня
22:55
Хоккей

"Со стороны виднее". Игрок сборной Казахстана - о "Барысе", матче с Норвегией и чемпионате мира
3 июня
22:27
Хоккей

Сборная Германии сделала камбэк со счета 0:2 и вышла в полуфинал ЧМ-2021 по хоккею
3 июня
21:51
Хоккей

Определился первый полуфиналист ЧМ-2021 по хоккею. В группе он обыграл Казахстан
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика