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Два гола от игроков "Барыса", или как Казахстан бился с Францией на ЮЧМ по хоккею

Два гола от игроков "Барыса", или как Казахстан бился с Францией на ЮЧМ по хоккею
©КХФ
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)

Юношеская сборная Казахстана по хоккею проиграла второй матч в дивизионе lA чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.

В матче против команды Франции казахстанцы открыли счет, когда вторую шайбу подряд забил Роман Ермак из системы "Барыса", но затем конкуренты ответили четырьмя результативными бросками.

Окончательный счет установил еще один игрок столичного клуба - на 57-й минуте гол забил Артем Авдеенко (2:4).

Таким образом, после двух игр у Казахстана нет набранных очков, а Франция с шестью баллами вышла в лидеры турнира.

Игроки "Барыса" забили Норвегии. Казахстан стартовал на ЮЧМ по хоккею

 

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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