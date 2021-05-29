"Это уже история". Форвард сборной Казахстана - о победе 11:3 и настрое на решающий матч ЧМ по хоккею

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Егор Петухов поделился впечатлениями от крупной победы над Италией (11:3) на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе. Его слова приводит пресс-служба КФХ.

- Твоя шайба помогла выйти вперед при счете 1:1. Можешь рассказать о ней? Какие эмоции?

- Зашли в зону, Алихан Асетов поехал вдоль борта, три итальянца побежали на него. Артем Лихотников поехал на "пятак", а я остался один на "усах". Алихан Асетов увидел и отдал мне в пустые ворота. Эмоции положительные, но сдержал их, потому что играть еще долго надо было.

- Какие ощущения сейчас у команды после нескольких побед на турнире? Впереди игра с Норвегией, победив которую, вы выходите в плей-офф.

- Главные матчи еще впереди. Это уже история. Готовимся к следующему матчу.

- Это твое первое участие на чемпионате мира в элитном дивизионе. Кто следит за вами? Что-то пишут, поддерживают?

- Семья смотрела. В телефоне ответил тестю и жене, остальные сообщения еще не посмотрел.

- Каковы ваши успехи в изучении английского языка, чтобы отвечать иностранным журналистам?

- Пока только книги читаю, английский отложил.

- Не сыграет ли этот матч злую шутку в подготовке к игре с Норвегией? Не будет ли расхлябанности? Как будете настраиваться?

- В команде все опытные игроки, у каждого были такие матчи. Каждый знает, как надо готовиться к следующей игре. С психологией, я думаю, у ребят все будет хорошо.

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