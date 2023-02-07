В Беларуси прокомментировали "скандал" на хоккейном турнире в Астане

Главный тренер юниорской сборной Беларуси Дмитрийц Шульга прокомментировал про слух о скандале в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Hockey.by. Накануне белорусы уступили женской сборной России - 0:1. после чего появилась информация о том, что команда ночевала в раздевалке.

– Вчера на турнире "3х3" белорусы закончили матч с россиянками с не очень хорошим для себя счетом, сегодня же мы увидели абсолютно другую игру. Что можете сказать по этому поводу?

– Наверное, то, что вчера девчонки попали в историю, а мы – вляпались. Такое резюме. Есть ряд причин: в полуфинале проиграли России U16, не попали в финал. Может быть, ребята немножко расстроились, что, в принципе, на таком скоротечном турнире недопустимо. Может быть, недооценка: решили, что выйдем, справимся. Такие осечки бывают. Но надо сказать, что и девчонки вчера приложили все усилия, чтобы победить. Вратарь просто поймала кураж. В общем, победа есть победа, неважно, как там все у них получилось.

Но сегодня, мы, конечно, восстановили реноме. Выиграли – молодцы. Счет хороший.

- Как после вчерашнего поражения от россиянок настраивались на игру?

– Мне кажется, нам не надо было настраиваться. Все было понятно. Ребята все понимали, никого заставлять не надо было.

– Появились сообщения, что команда ночевала в раздевалке после вчерашнего матча. Это правда?

– Ну, конечно, нет. Предложение интересное, будем иметь в виду. Хотя это не наш метод. Понятно, что результат нас не устроил, и парни были разочарованные и поникшие. Бывают матчи, после которых не хочется ничего, даже переодеваться. Но это же не повод ночевать на арене. Мы вчера как обычно отправились в гостиницу, поужинали и легли спать. Все-таки впереди нам предстоял еще один поединок, поэтому нужно было хорошо подготовиться. А это вряд ли можно сделать, находясь в раздевалке всю ночь:)

– Как вам Казахстан?

– Если взять турнир в целом – все замечательно: проживание, питание, обстановка, условия, проезд. Все просто класс!

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы