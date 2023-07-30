Андрей Скабелка разъяснил свой статус в сборной Казахстана по хоккею

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка рассказал о своем статусе в сборной Казахстана по хоккею, передает Шайба.kz.

Напомним, из национальной команды его убрали весной этого года, менее чем за месяц до чемпионата мира. В настоящий момент белорусский специалист готовится со столичным клубом к старту нового сезона КХЛ.

- Можете разъяснить ваш статус в сборной Казахстана? Всех болельщиков интересует, вы остаетесь или не будете больше тренировать национальную команду?

- Не знаю даже, как прокомментировать. У сборной Казахстана есть свой главный тренер, а я главный тренер "Барыса". Пока это так на сегодняшний день. Как будет дальше, посмотрим.

- Вопрос пока не решен? Вы вроде готовили сборную Казахстана на чемпионат мира, а потом вас неожиданно сменили. И теперь непонятно, то ли остались, то ли не остались.

- Я вам пока не отвечу. Много разных факторов.

На ЧМ-2023 сборную Казахстана возглавлял казахстанский специалист Галым Мамбеталиев. Под его руководством команда набрала семь очков в семи играх и сохранила прописку в элитном дивизионе.

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