"Андердоги переписали историю чемпионатов мира". СМИ - о второй победе Казахстана в Латвии

"Советский спорт" отметил исторические победы сборных Казахстана и Беларуси на чемпионате мира по хоккею в Риге. При этом издание отмечает, что турнир де-факто начнется 3 июня в день четвертьфиналов.

Сборная Казахстана обыграла чемпионов мира в серии буллитов на ЧМ-2021 по хоккею

"Когда низы не желают жить по-старому. Швеция, Канада и Чехия потерпели по два поражения.

А еще действующие чемпионы мира финны проиграли, пусть и по буллитам, сборной Казахстана (1:2Б). На турнире в Риге минуло три дня, а андердоги уже успели переписать историю чемпионатов мира.

Шведы впервые в истории ЧМ проиграли белорусам. Счет 0:1 заставляет вспомнить первое российское поражение от сборной Белоруссии - в Санкт-Петербурге-2000. Гол 21 год назад забил Владимир Цыплаков, увы, недавно ушедший в мир иной. В Риге-2021 "Тре Крунур" и их вратаря Адама Рейдеборна уязвил Герман Нестеров. Бывший голкипер "Ак Барса" провел хороший матч, в отличие от своего напарника Виктора Фаста, проигравшего накануне датчанам (3:4). У белорусов на последнем рубеже зажигал Дэнни Тэйлор, заменивший по ходу матча со словаками (2:5) Константина Шостака. Шведы легко проникали на средний пятачок, но с их бросками справлялся натурализованный белорус.

Еще сильнее Тэйлора удивил вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин из "Сарыарки", который заменил шведского отказника с казахстанским паспортом Хенрика Карлссона. Доморощенный голкипер справился с более, чем полусотней бросков финнов. Накануне они одолели 2:1 американцев с их вундеркиндом Джейсоном Робертсоном (конкурентом Кирилла Капризова в борьбе за "Колдер Трофи") и рассчитывали взять казахстанцев голыми руками. Не вышло. Подопечные Юрия Михайлиса не только сравняли счет, но и куда удачнее исполняли буллиты.

На Олимпиаде-1998 в Нагано с участием лучших игроков мира мы гордились советской хоккейной школой - в финальный турнир восьми пробились сборные Казахстана и Белоруссии. А через четыре года в Соль-Лейк-Сити белорусы в четвертьфинале сняли с пробега, пожалуй, главных претендентов на золотые медали "Тре Крунур" (4:3) и пробились в полуфинал. А потом советские дрожжи иссякли, и результаты белорусов, казахстанцев поползли вниз. Теперь они возвращают утерянные позиции.

А канадцы борются не только с соперниками, но и "аэродромом" "Арены Рига". Пока они только вкатываются в турнир: за поражением от хозяев латвийцев (0:2) последовала пощечина от американцев (1:5). Лишь в третьем периоде, горя 0:4, "Кленовые листья" разменяли ноль в графе "заброшенные шайбы". Может, родоначальники хоккей решили уже в четвертьфинале (мы не допускаем мысли, что они не попадут в плей-офф) сразиться со сборной России?

Чехи с их хваленой атакой так огорчились поражению от российской команды (3:4), что в одну калитку уступили Швейцарии (2:5). Неужели Шимона Грубеца и его партнеров так надломила пропущенный гол, которому предшествовал офсайд? Лучший вратарь плей-офф КХЛ растерял запас фарта.

Сенсации сенсациями, но все понимают, что чемпионат мира де-факто начнется 3 июня в день четвертьфиналов", - говорится в тексте.

Напомним, что следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут 25 мая со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1).

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